Votre briefing du mercredi

Nous couvrons Daw Aung San Suu Kyi procès secret au Myanmar, le Playbook de Fox News en route pour la Grande-Bretagne et des matchs de demi-finale au open d’Australie .

Un procès secret au Myanmar

Le procès à huis clos de Daw Aung San Suu Kyi, le chef civil du Myanmar évincé lors d’un coup d’État militaire il y a deux semaines, a débuté en secret mardi. L’avocat de la défense a été informé à la dernière minute de l’audience. Au moment où il se précipita vers le tribunal, cela était terminé.

Mme Aung San Suu Kyi fait face à des accusations obscures qui pourraient la conduire en prison pendant six ans: violation des restrictions à l’importation après la découverte de talkies-walkies et d’autres équipements étrangers dans l’enceinte de sa villa, avec une accusation auparavant non divulguée d’interagir avec une foule pendant la pandémie .

U Win Myint, le président déchu qui a également été jugé pour avoir interagi avec une foule mardi, pourrait passer trois ans en prison s’il est reconnu coupable.

Le contexte: Le premier jour du procès a suivi deux semaines vertigineuses au cours desquelles les militaires ont dépouillé les libertés civiles de toute la population, emprisonné des centaines de personnes et ignoré les millions de personnes qui protestaient contre leur prise du pouvoir. «C’est un combat pour notre avenir, l’avenir de notre pays», un jeune militant a déclaré au South China Morning Post. «Nous voulons établir une véritable union fédérale où tous les citoyens, toutes les ethnies sont traités sur un pied d’égalité.»