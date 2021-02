Le procès de destitution de Trump se poursuivra

Le Sénat a voté hier par 56 contre 44, avec six républicains rejoignant les 50 démocrates, pour procéder au procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, rejetant l’affirmation de son équipe de défense selon laquelle il serait inconstitutionnel de poursuivre un président après son départ.

Les responsables de la maison ont présenté des séquences vidéo du chaos et de la violence lors du siège du Capitole, au cours desquelles des extrémistes ont pris d’assaut des barricades, battu des policiers, dressé une potence et crié: «Prenez le bâtiment!» «Battez-vous pour Trump!» et « Pence est un traître! » Les avocats de M. Trump ont fait valoir que ses propos lors du rassemblement du 6 janvier constituaient une liberté d’expression semblable au langage politique typique et n’incitaient guère à la violence.

Même si M. Trump ne peut plus être démis de ses fonctions, la condamnation permettrait aux sénateurs de l’empêcher de se présenter à nouveau à une fonction fédérale.

Citation: «Ce que vous avez vécu ce jour-là, ce que nous avons vécu ce jour-là, ce que notre pays a vécu ce jour-là, c’est le pire cauchemar des encadreurs qui prend vie», a déclaré aux sénateurs le représentant Joe Neguse du Colorado, directeur de la Chambre. «Les présidents ne peuvent pas enflammer l’insurrection dans leurs dernières semaines, puis s’en aller comme si de rien n’était.