Nous couvrons une peine de prison pour le chef de l’opposition russe Aleksei Navalny , des efforts pour forger une réponse globale à la Coup d’État au Myanmar et incendies de forêt lors d’un verrouillage du coronavirus à Perth, Australie.

Navalny condamné à plus de 2 ans de prison

Un tribunal de Moscou a conclu que le critique le plus bruyant du président Vladimir Poutine avait violé sa libération conditionnelle. Aleksei Navalny, le leader de l’opposition le plus important de Russie, a été condamné mardi à plus de deux ans de prison, une décision susceptible de l’envoyer pour la première fois dans une colonie pénitentiaire éloignée.

Les autorités ont placé plusieurs de ses principaux alliés en résidence surveillée et ont déployé dimanche une énorme présence policière dans des villes de Russie pour réprimer les manifestations appelant à sa libération – certaines des plus grandes manifestations de rue de l’ère Poutine.

«Vous ne pouvez pas enfermer tout le pays», a déclaré M. Navalny au tribunal. Il a déclaré que le président russe était en colère contre lui pour avoir survécu après avoir été empoisonné avec l’agent neurotoxique de qualité militaire Novichok en août.

Accusations: Les procureurs ont affirmé que M. Navalny avait violé la libération conditionnelle sur une peine de prison avec sursis qu’il avait infligée en 2014. Lui et son frère ont été reconnus coupables d’avoir volé deux sociétés, une condamnation que la Cour européenne des droits de l’homme a qualifiée de «arbitraire et manifestement déraisonnable».