Le monde a dépassé les 100 millions de cas connus de coronavirus mardi, selon une base de données du Times. Les frontières se resserrent cette semaine en raison de l’augmentation des cas et de la menace de variantes plus contagieuses. La France et la Grande-Bretagne envisagent des mesures plus strictes, et la Nouvelle-Zélande a déclaré que les frontières resteraient fermées jusqu’à ce que sa population soit vaccinée.