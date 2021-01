Nous couvrons Le boom de la monnaie chinoise , une déception pour agriculteurs en Inde et de l’Espagne plus grosse chute de neige en 50 ans .

Pourquoi la monnaie chinoise est en plein essor

La monnaie chinoise, connue sous le nom de yuan ou renminbi, a atteint son niveau le plus élevé en plus de deux ans par rapport au dollar et aux autres principales devises, et ne montre aucun signe d’arrêt.

Cela pourrait rendre les produits chinois plus chers pour les consommateurs du monde entier. Pékin a gardé une main ferme sur la valeur du renminbi, la gardant faible pour aider les usines à maintenir leurs bas prix lorsqu’elles vendent des marchandises à l’étranger. Mais maintenant, il semble que les usines n’aient pas besoin de ce genre d’aide: les gens achètent encore, même si le renminbi se renforce.

Cela pourrait aider les relations avec les États-Unis. Les critiques de Pékin au Congrès et au sein du gouvernement ont longtemps accusé le gouvernement chinois de manipuler injustement la monnaie de manière à nuire aux fabricants américains.

Explication: La Chine est un point lumineux rare dans une économie mondiale par ailleurs ravagée: les usines avancent à plein régime, avec des exportations en plein essor. Les investisseurs sont désireux de cacher leur argent dans le pays, tandis que la banque centrale a la possibilité de laisser les taux d’intérêt plus élevés qu’en Europe et aux États-Unis.