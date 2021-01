Nous couvrons Les préoccupations des musulmans indonésiens sur le vaccin, un élection aux États-Unis et les designers utiliser la nature et les espaces accueillants pour aider les patients avec une maladie mentale.

Les musulmans d’Indonésie ont des questions sur le vaccin

Avec le plus grand nombre d’infections à coronavirus en Asie du Sud-Est, l’Indonésie est impatiente de commencer les vaccinations dans les semaines à venir. Mais une chose fait obstacle à ses centaines de millions de musulmans: le vaccin est-il halal?

Après avoir attendu des mois les réponses de Sinovac, le fabricant chinois dont le vaccin y sera distribué, les religieux ont reçu une réponse en une phrase disant: Le vaccin était «fabriqué sans matériel porcin». Les chefs religieux veulent plus de détails, car même la plus petite quantité d’ADN de porc pourrait dissuader certains musulmans pieux de le prendre.

Le président Joko Widodo a rejeté les inquiétudes, affirmant que la situation d’urgence virale était la plus grande priorité. Il est possible qu’une fatwa puisse être émise, comme cela a été fait dans le passé. Les autorités islamiques d’autres pays à forte population musulmane, comme la Malaisie et les Émirats arabes unis, ont déjà déclaré que le vaccin était autorisé.

Le but: L’Indonésie espère vacciner 181,5 millions d’adultes d’ici 15 mois.

