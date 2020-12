Nous couvrons la Grande-Bretagne départ du programme Erasmus , L’Angleterre taux d’hospitalisation élevé pour le coronavirus et 13 expéditions d’une année inoubliable .

La Grande-Bretagne fait ses adieux à un programme d’éducation bien-aimé

Le Premier ministre Boris Johnson a promis de remplacer le programme d’échange d’étudiants Erasmus à l’échelle de l’UE par une version nationale, mais d’anciens participants et des responsables universitaires disent que la décision est à courte vue.

Une fois capables d’étudier et de travailler n’importe où dans l’Union européenne sans visa, les jeunes Britanniques seront désormais traités comme des personnes de tout autre pays en dehors du bloc lorsqu’il s’agira de postuler à des programmes éducatifs – ou à des emplois. Le retrait est également un coup dur pour les universités vantées de Grande-Bretagne, un symbole puissant de sa puissance douce en Europe et dans le monde, et une importante source de revenus pour le pays.

En janvier, M. Johnson avait déclaré qu’il n’y avait «aucune menace pour le programme Erasmus». Son annonce de jeudi a provoqué une onde de choc dans les universités, provoqué la colère des diplomates et bouleversé les étudiants et professeurs britanniques qui avaient bénéficié du programme.

Citation: « Il y aura une perte relative de revenus pour les universités britanniques, mais d’un point de vue diplomatique et ambassadeur, la perte est inestimable », a déclaré Sean Hand, vice-président en charge de l’Europe à l’Université de Warwick, le deuxième plus grand source d’étudiants Erasmus de Grande-Bretagne.