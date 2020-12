Nous couvrons à quoi s’attendre d’un majeur Accord UE-Chine, nouvelles données montrant un nombre de décès par coronavirus beaucoup plus élevé en Russie et comment Épiceries coopératives espagnoles offrent une protection aux travailleurs pendant la crise économique.

Le pacte a été une priorité absolue de la chancelière allemande Angela Merkel car il donnerait à des entreprises comme Daimler et Volkswagen un meilleur contrôle de leurs opérations en Chine. Mais il fait face à une opposition en Europe, et la nouvelle administration américaine sous Joe Biden a des réserves. J’ai parlé avec Jack Ewing, qui a rendu compte de l’accord de l’Allemagne, de ce que cela signifie.

Le plus gros, c’est qu’ils y travaillent depuis sept ans, et il y a seulement une semaine, la Chine a donné un motif sur les droits du travail. L’autre chose est que les Européens ont appris sous la présidence Trump qu’ils avaient besoin d’être plus indépendants: ils ne pouvaient pas compter sur les États-Unis comme ils l’avaient fait dans le passé. Je pense qu’ils en sont venus à apprécier d’avoir plus de souveraineté et d’être un peu plus affirmés outre-mer.

Les critiques au sein de l’UE affirment que l’accord enlève le levier nécessaire pour faire pression sur la Chine sur les droits de l’homme et d’autres questions. Pouvez-vous développer sur ce sujet?

Je pense que le débat au cours des prochains jours sera de savoir si l’accord va assez loin pour pousser la Chine à mettre fin à ses abus du travail, à son utilisation du travail forcé dans certaines des régions minoritaires. L’autre élément est que les États-Unis et l’UE ensemble auraient plus de poids contre la Chine que l’un ou l’autre d’eux seuls.