Nous couvrons le interdictions de voyager imposé à la Grande-Bretagne, un élection anticipée en Israël et la réhabilitation de gibbons en Thaïlande .

La France assouplit les restrictions de voyage au Royaume-Uni

La Grande-Bretagne et la France ont rouvert mardi leur frontière pour sélectionner les voyageurs et se sont rapprochées d’un accord qui permettrait aux camions de fret de reprendre le trajet entre les deux pays.

La France a fermé ses frontières pendant 48 heures dimanche, craignant la propagation d’une nouvelle variante et peut-être plus transmissible du coronavirus apparue en Grande-Bretagne. Plus de 1 500 camions sont restés bloqués, certains chauffeurs dormant dans leurs camions pendant deux nuits.

La Commission européenne a exhorté les membres du bloc à lever les interdictions générales et à garantir les voyages essentiels avec la Grande-Bretagne. Plus de 50 gouvernements ont mis en place des mesures pour fermer les portes de la Grande-Bretagne. Les experts sont sceptiques sur le fait que les interdictions de voyager peuvent arrêter la propagation de nouvelles variantes de coronavirus – surtout si elles sont déjà répandues.