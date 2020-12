Nous couvrons La stratégie de la Corée du Sud pour faire face à l’épidémie la plus grave, un appel aux pays interdictions de voyager en Grande-Bretagne et nord L’hiver suédois scènes.

La Corée du Sud ressent la tension d’une grave épidémie

Les responsables se bousculent pour obtenir plus de lits aux soins intensifs après une explosion d’infections à coronavirus. Le pays a pour objectif de fournir aux patients des lits d’hôpital dans la journée suivant le diagnostic. Mais lundi, seuls 42 lits étaient disponibles dans tout le pays, a déclaré le gouvernement, et plusieurs provinces n’en avaient pas.

Une peur tranquille s’est installée en Corée du Sud, qui pendant une grande partie de l’année a été considérée comme un modèle pour le reste du monde. Le gouvernement réfléchit à l’opportunité d’imposer un ensemble de restrictions juste avant le verrouillage pour la première fois si les cas ne peuvent être maîtrisés. Séoul a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes.

«Contrairement au passé, cette fois, le virus semble apparaître partout et aucun endroit n’est sûr», a déclaré Myeong Hae-kyung, infirmière en chef à Daegu.

Le contexte: Les endroits à haut risque comme les gymnases et les bars sont toujours fermés, mais les restaurants, cinémas et autres commerces sont ouverts. Le gouvernement s’est méfié des effets économiques de davantage de restrictions et a plutôt opté pour une intensification des tests et de l’isolement.