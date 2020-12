Nous couvrons le gouffre entre les nations riches et pauvres pour l’accès à un vaccin contre le coronavirus, nouveau lois contre les libertés civiles en Hongrie et Le plan de vaccination chaotique du Brésil .

Les pays riches sont en première ligne pour les nouveaux vaccins contre le virus

Les pays les plus riches du monde ont revendiqué plus de la moitié des doses de vaccins contre les coronavirus à venir sur le marché jusqu’en 2021, alors que de nombreux pays plus pauvres ont du mal à en obtenir suffisamment. Si toutes ces doses sont remplies, l’UE pourrait vacciner ses résidents deux fois, la Grande-Bretagne et les États-Unis quatre fois et le Canada six fois, selon notre analyse des données.

Dans les pays en développement, certains pays pourraient être en mesure de vacciner, au maximum, 20% de leur population en 2021, certains atteignant l’immunité jusqu’en 2024.

Dans de nombreux cas, les États-Unis ont subordonné leur soutien financier au développement du vaccin à l’obtention d’un accès prioritaire. Le pays se dirige vers l’autorisation d’un autre vaccin cette semaine, de Moderna.