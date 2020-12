Nous couvrons les énormes quantités de vaccins réservés aux pays riches , Sud coréen livreurs en crise et l’avenir incertain de Cafés turcs.

Les pays riches obtiennent les premiers dibs dans la course aux vaccins

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et d’autres lancent des vaccins contre les coronavirus après avoir commandé des doses qui dépassent de loin leur population. Ils ont déjà revendiqué plus de la moitié des doses disponibles sur le marché jusqu’en 2021, alors que de nombreux pays plus pauvres ont du mal à en obtenir suffisamment.

Dans les pays en développement, certains pays pourraient être en mesure de vacciner, au maximum, 20% de leur population en 2021, certains atteignant l’immunité jusqu’en 2024.

Dans de nombreux cas, les États-Unis ont subordonné leur soutien financier au développement du vaccin à l’obtention d’un accès prioritaire. Le pays se dirige vers l’autorisation d’un autre vaccin cette semaine, de Moderna.

Fournisseurs: L’Inde est en passe de produire plus de doses de vaccin l’année prochaine que tout autre pays. La Chine, qui possède la troisième plus grande capacité de fabrication de vaccins au monde, a indiqué qu’elle avait l’intention de mettre ses vaccins à la disposition des pays en développement. AstraZeneca et Novavax, dont les vaccins n’ont pas encore été autorisés, ont promis des centaines de millions de doses aux pays pauvres.