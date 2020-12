Un aperçu de la vie après Covid, alors que la Grande-Bretagne commence à vacciner

La Grande-Bretagne a lancé mardi un programme de vaccination de masse terriblement difficile, alors que certaines personnes ont reçu certaines des premières injections au monde d’un vaccin cliniquement autorisé et entièrement testé dans le cadre de la longue et laborieuse campagne visant à faire reculer une maladie qui a tué plus de 1,5 million de personnes dans le monde.

Ces premiers bénéficiaires comprenaient des Britanniques plus âgés et des centaines d’agents de santé. Pour eux, les photos offraient un aperçu de la vie après Covid-19, remplie de plans pour des anniversaires de mariage reprogrammés et des voyages en bus vers la mer.

Mais ces fantasmes ont été tempérés par l’hiver sombre à venir, le virus se propageant toujours et faisant en moyenne plus de 400 vies par jour en Grande-Bretagne. Un pays de 67 millions d’habitants ne dispose désormais que de doses suffisantes pour 400 000 personnes. Il faudra des mois avant que les vaccins ne soient administrés à suffisamment de Britanniques, et encore moins à suffisamment de personnes dans les pays plus pauvres ayant un accès limité aux vaccins, que la vie puisse reprendre son cours normal.

Citation: «Je me sens privilégiée d’être la première personne vaccinée contre Covid-19», a déclaré Margaret Keenan, 90 ans, qui a reçu le premier vaccin. «Cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année.»