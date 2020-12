Nous couvrons Collecte de vaccins en Grande-Bretagne décoller, les tensions frontalières sur le virus en Asie du Sud-Est et pourquoi Sapins de Noël peut devenir plus difficile à trouver.

La Grande-Bretagne commence à déployer le vaccin de Pfizer

Le National Health Service a livré mardi ses premiers injections du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19, faisant des Britanniques les premiers au monde à recevoir un vaccin cliniquement autorisé et entièrement testé.

Les régulateurs britanniques ont devancé leurs homologues américains, qui devraient approuver le vaccin dès cette semaine. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que c’était «incroyable de voir le vaccin, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous détendre maintenant». Des centaines de personnes meurent encore chaque jour du virus en Grande-Bretagne.

Les 800 000 premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été transportées en Grande-Bretagne ces derniers jours et 50 hôpitaux les administreront aux médecins et aux infirmières, à certaines personnes âgées de 80 ans et plus et aux travailleurs des maisons de retraite.

Citation: «Je me sens privilégiée d’être la première personne vaccinée contre Covid-19», a déclaré Margaret Keenan, 90 ans, qui a reçu le premier vaccin. «Cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année.»