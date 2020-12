Nous couvrons une révolte des législateurs restrictions virales en Angleterre , le Le nouveau rôle de maintien de la paix du Kremlin et un entomologique réconfortant histoire de bâton et de feuille .

En Angleterre, une rébellion sur les restrictions aux coronavirus

Moins d’un an après que le Premier ministre britannique Boris Johnson ait remporté une victoire électorale écrasante, il fait face à une révolte importante de son propre parti pour sa gestion de la pandémie. Les législateurs de son Parti conservateur veulent aller plus loin en assouplissant les limites de la vie publique, en particulier pour l’industrie hôtelière, contre les conseils de ses conseillers scientifiques.

Malgré cette rébellion, une grande partie de l’Angleterre échangera cette semaine le verrouillage contre des restrictions moins strictes contre les coronavirus, après que le Parlement a approuvé mardi de nouvelles règles, revenant à un système à trois niveaux de restrictions régionales. Quelque 55 millions de personnes figureront dans les deux premiers niveaux. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord établissent leurs propres règles sur les coronavirus.

Vue de l’opposition: Le dirigeant travailliste, Keir Starmer, a ordonné aux membres de son parti de ne pas voter, ne visant ni à approuver les mesures qu’il a qualifiées d’insuffisantes ni à mettre fin au seul ensemble de restrictions disponibles. Il a appelé à davantage de soutien financier pour ceux qui luttent contre les retombées économiques de la pandémie.

En relation: Le grand magasin britannique Debenhams a annoncé mardi qu’il commencerait à fermer ses portes, après plus d’un an de restructuration et plusieurs mois de recherche d’un acheteur.