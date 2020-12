Pris entre deux superpuissances: La nervosité de l’Australie est en partie liée aux options limitées face à l’étau chinois. Mais il s’agit aussi d’une Amérique en mutation. Peu de pays ont tiré autant de richesses de la croissance chinoise que l’Australie, et Xi Jinping, le dirigeant chinois, a clairement indiqué qu’il attendait le silence et l’harmonie de tous ceux qui profitent de la prospérité de la Chine.

Le dilemme de l’Australie sur la manière de traiter avec Pékin fait écho dans le monde entier alors que la Chine affirme de plus en plus sa puissance.

Et après: On craint largement que la nouvelle administration du président élu Joe Biden se concentre moins sur les partenaires américains du Pacifique et plus sur la reconstruction des liens en Europe. Cela a poussé l’Australie plus profondément dans une position de plaidoyer pour aider à rassembler la Chine, alors même qu’elle pousse pour la souveraineté.