Votre briefing du mardi soir – The New York Times

6. La prison est une condamnation à mort pour un nombre croissant d’Américains.

Les décès ont augmenté dans les prisons de villes du pays, notamment à New York, Oklahoma City, Seattle, Pittsburgh et Louisville, Ky. Dans une prison de Houston, où la population est à son plus haut niveau depuis une décennie, 24 personnes sont décédées cette année seulement.

Covid ne représente qu’une partie du bilan croissant – les suicides et les surdoses mortelles ont également augmenté à certains endroits. Les responsables de la prison accusent le surpeuplement, les pénuries de personnel et les problèmes de santé mentale exacerbés par la pandémie. Mais dans de nombreux cas, les prisons ont également violé les normes de sécurité minimales ou n’ont pas fourni de soins de santé adéquats à leurs détenus, dont environ les deux tiers attendent leur procès et sont présumés innocents.