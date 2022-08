Votre briefing du mardi soir – The New York Times

6. Les prothèses auditives seront bientôt vendues en vente libre.

La Food and Drug Administration a décidé aujourd’hui de mettre les appareils à la disposition des adultes sans ordonnance pour la première fois, un souhait longtemps recherché des consommateurs frustrés par les examens et les appareils auditifs coûteux. Dès octobre, les personnes ayant une perte auditive légère à modérée devraient pouvoir acheter des appareils auditifs en ligne et dans les magasins de détail.

On estime qu’environ 30 millions d’Américains ont subi une perte auditive, mais seulement environ un cinquième d’entre eux reçoivent de l’aide. Les changements pourraient bouleverser le marché, qui est dominé par un nombre relativement restreint de fabricants, et le rendre moins coûteux et peut-être plus innovant.