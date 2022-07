Votre briefing du mardi soir – The New York Times

La chaleur est plus tolérable dans les quartiers aisés et dans le quartier le plus connu de la ville, le River Walk, où les touristes montent en bateau à l’ombre des arbres. Mais il est incontournable dans les quartiers ouvriers ou pauvres comme Westside, où le rapport élevé entre l’asphalte et les espaces verts crée un «effet d’îlot de chaleur» qui est connu pour entraîner une consommation d’énergie plus élevée, plus de pollution et un plus grand risque de problèmes de santé connexes. .

