Votre briefing du mardi soir – The New York Times

3. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé en Iran aujourd’hui pour une rare visite internationale.

Après avoir atterri à Téhéran, Poutine a rencontré le président Ebrahim Raisi. Il a également rencontré l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran – un geste considéré comme un honneur en Iran – qui est allé encore plus loin que d’autres alliés russes en soutenant la décision de Poutine d’envahir l’Ukraine et a répété l’argument de Poutine selon lequel les États-Unis et leurs alliés en Europe avaient quitté le Kremlin pas le choix.

La guerre en Ukraine et l’approfondissement de la confrontation avec l’Occident rapprochent la Russie et l’Iran. Les responsables des deux pays ont déclaré que les sanctions contribuaient à les unir, consolidant une relation de longue date qui joue désormais un rôle de plus en plus central en tant que contrepoids aux efforts menés par les États-Unis pour repousser les adversaires occidentaux.