Votre briefing du mardi soir – The New York Times

8. Serena Williams a perdu au premier tour de Wimbledon lors de son premier match en simple en un an, battue lors d’un bris d’égalité passionnant au troisième set par Harmony Tan, de France.

Dès le début, Tan a laissé Williams deviner et s’étirer. Ce fut une performance déséquilibrée de Williams, la plus grande joueuse féminine de son époque, alors que la joueuse de 40 ans tentait de se débarrasser de la rouille d’une blessure d’un an et de surpasser Tan, 115e classée.