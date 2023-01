Votre briefing du mardi soir – The New York Times

10. Et enfin, une nouvelle génération de bars sans alcool au menu.

Ces dernières années, les salons sans alcool et les soirées éphémères ont gagné en popularité. Ils s’adressent à la plus jeune génération d’adultes, qui boivent moins et recherchent une vie nocturne alternative qui n’est pas centrée sur l’alcool. En l’honneur de Dry January, un journaliste du Times a testé un certain nombre d’options sobres à New York.

Il a trouvé une variété: des espaces faiblement éclairés avec des performances sur petite scène et d’autres plus haut de gamme. Presque tous servaient des versions sans alcool de boissons classiques – un “Non. 8” au lieu d’un Amaro pur et d’un Spritz Spritz au lieu d’un Aperol spritz.

Passez une nuit animée.

Brent Lewis photos compilées pour ce briefing.

Votre briefing du soir est affiché à 18 h, heure de l’Est.

Vous voulez rattraper les briefings passés ? Vous pouvez les parcourir ici.

Qu’est ce que tu aimais? Que veux-tu voir ici ? Faites-nous savoir à briefing@nytimes.com.

Voici les mini mots croisés d’aujourd’hui, Abeille d’orthographe et Wordle. Si vous êtes d’humeur à jouer plus, retrouvez tous nos jeux ici.