Votre briefing du mardi soir – The New York Times

6. Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.

Le monde est resté une planète plus chaude l’année dernière, avec des températures estivales extrêmes en Europe, en Chine et ailleurs, contribuant à ce que 2022 soit la cinquième année la plus chaude jamais enregistrée, ont déclaré des climatologues européens.

Encore plus inquiétant : les huit années les plus chaudes jamais enregistrées se sont maintenant produites depuis 2014, et 2016 reste l’année la plus chaude de tous les temps. Dans l’ensemble, le monde est maintenant 2,1 degrés Fahrenheit (1,2 degrés Celsius) plus chaud qu’il ne l’était dans la seconde moitié du 19e siècle, lorsque les émissions de dioxyde de carbone qui réchauffent la planète et qui résultent de la combustion de combustibles fossiles se sont généralisées.

Aux Etats-Unis, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 1,3% l’an dernier, déplaçant le pays dans la direction opposée à ses objectifs climatiques.