Votre briefing du mardi soir – The New York Times

5. Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable de fraude et d’autres accusations.

L’ancien responsable de la crypto-monnaie est retourné aujourd’hui dans une salle d’audience de New York pour contester les accusations de fraude contre lui, près de deux semaines après avoir été libéré par un juge sous caution de 250 millions de dollars.

Un acte d’accusation en huit chefs d’accusation l’accuse d’un stratagème pluriannuel qui a fraudé les clients et les prêteurs, et d’avoir conspiré pour violer les lois fédérales sur le financement des campagnes. Les procureurs ont déclaré qu’il avait détourné des milliards de fonds de clients pour acheter des biens immobiliers aux Bahamas, échanger des crypto-monnaies et faire d’importants dons de campagne.

Dans d’autres nouvelles d’affaires, le marché du travail brûlant a entraîné une forte augmentation des changements d’emploi ces dernières années. Tout ce chiffre d’affaires a peut-être pesé sur la productivité.