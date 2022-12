Votre briefing du mardi soir – The New York Times

Près de 3 000 vols américains ont été annulés cet après-midi alors que les compagnies aériennes luttaient pour se remettre de la tempête des Fêtes. La plupart des annulations – plus de 2 500 d’entre elles – provenaient de Southwest Airlines, qui avait déjà annulé plus de 60 % de ses vols pour la journée. Dans de nombreux aéroports d’où partent les vols de Southwest, les gens ont dû dormir par terre et faire la queue pendant des heures, et la perturbation pourrait se poursuivre pendant plusieurs jours.