Votre briefing du mardi soir – The New York Times

4. La ville de New York retirera les malades mentaux de la rue.

Le maire Eric Adams a ordonné à la police et aux travailleurs médicaux d’urgence d’hospitaliser involontairement les personnes atteintes de maladie mentale grave et non traitée qui constituent un danger pour elles-mêmes, même si elles ne présentent aucun risque pour les autres, arguant que la ville avait une «obligation morale» de les aider.

L’annonce du maire intervient à un moment houleux du débat national sur le rôle de la police, en particulier face aux personnes qui ont déjà une santé mentale fragile. Les républicains et les démocrates durs à la criminalité comme Adams, un ancien capitaine de police, ont fait valoir que le désordre croissant appelle des mesures plus agressives, tandis que les responsables de gauche disent que le déploiement de la police en tant que travailleurs sociaux auxiliaires peut faire plus de mal que de bien.

Dans d’autres actualités sur la santé, des scientifiques testent un nouveau vaccin conçu pour combattre toutes les souches connues de grippe.