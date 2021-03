L’affaire se concentrera sur la cause du décès: dans ses remarques liminaires, la défense a soutenu que la mort de M. Floyd était causée par sa maladie cardiaque sous-jacente, la consommation de drogues et «l’adrénaline circulant dans son corps». Les procureurs ont visionné une séquence vidéo capturée par un spectateur de M. Chauvin tenant son genou sur le cou de M. Floyd pendant plus de neuf minutes. La poursuite fait valoir aux jurés que M. Chauvin avait utilisé plus de force qu’il n’était raisonnable.

