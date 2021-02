Votre briefing du mardi

Nous couvrons presque 500.000 morts dans la crise du coronavirus aux États-Unis, Manifestants du Myanmar aller fort et ramener la musique live à New York.

500000 décès approchant et signes de recul

Lundi, les États-Unis ont approché 500000 décès connus liés aux coronavirus, un bilan stupéfiant qui est plus élevé que dans n’importe quel pays du monde.

En une seule année, Covid-19 est devenu une des principales causes de décès aux États-Unis, rivalisant avec les maladies cardiaques et le cancer, et a fait baisser considérablement l’espérance de vie. Plus d’Américains sont morts de Covid-19 qu’ils ne l’ont fait pendant les guerres mondiales I et II et la guerre du Vietnam combinées.

Nous avons couvert les personnes que nous avons perdues et le chagrin qui a touché tous les coins de l’Amérique. Le chagrin «ne disparaît jamais», a déclaré le neveu de Moses Jones à Chicago. «Elle aurait tant fait», a déclaré la mère d’Helen Etuk, une étudiante du nord du Texas en passe de devenir pédiatre.

Mais cela vient au milieu de nouvelles encourageantes: les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès ont considérablement ralenti. Les experts attribuent les progrès à l’adhésion accrue à la distanciation sociale et au port de masque, à la saisonnalité du virus et à une accumulation d’immunité naturelle parmi les groupes présentant des taux élevés d’infection existante.