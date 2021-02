Nous couvrons le retour du régime militaire en Myanmar après un coup d’État , un contrecoup sur culture de travail technologique en Chine et un lourd tempête de neige aux États-Unis cela retarde les vaccinations.

L’armée birmane a organisé un coup d’État

Lundi, lors de raids matinaux, la chef civile du Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, a été arrêtée avec ses principaux lieutenants. Une chaîne de télévision militaire a annoncé un état d’urgence d’un an avec la pleine autorité transférée au chef de l’armée.

La rafle des critiques de l’armée s’est poursuivie jusqu’à lundi soir et les réseaux de télécommunications du pays ont subi des interruptions constantes. Les vols intérieurs ont été suspendus et le principal aéroport international de Yangon a été fermé.

Le coup d’État a ramené le Myanmar à un régime militaire complet après seulement cinq ans de quasi-démocratie. Ces photos ont capturé le jour où l’expérience démocratique du pays s’est effondrée. Voici ce que nous savons des événements.

De notre correspondant: «L’ambiance au Myanmar semble être un état de choc», nous a dit Hannah Beech, chef du bureau du Times pour l’Asie du Sud-Est. «La mémoire musculaire de la façon de faire face à une dictature militaire vit dans tous ceux qui ont survécu au mauvais vieux temps, mais peu s’attendaient à un autre coup d’État et à l’imposition complète d’un régime militaire. Le coup d’État est «écrasant pour tant de gens», et ceux qui ont critiqué l’armée ces dernières années se sentent «paniqués et horrifiés».