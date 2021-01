Plus de déplacements sont limités à mesure que les variantes du virus se propagent

Dans le but de freiner la propagation de nouvelles variantes plus contagieuses du coronavirus, les États-Unis et l’UE explorent des moyens de restreindre davantage les voyages, en suivant les traces de pays tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Ghana et la Corée du Sud, dont des restrictions de voyage strictes se sont révélées être un moyen efficace de gérer le taux d’infection à terre.

Le président Biden interdira à partir de samedi les voyages de non-citoyens aux États-Unis depuis l’Afrique du Sud, et il prolongera les interdictions similaires imposées par l’ancien président Donald Trump sur les voyages en provenance du Brésil, du Royaume-Uni et d’ailleurs en Europe.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’Union européenne, a recommandé lundi de restreindre les déplacements non essentiels afin d’éviter des fermetures généralisées des frontières, qui entraveraient le commerce et la circulation des travailleurs transfrontaliers. Voyager sans restrictions serait encore possible pour des raisons familiales, professionnelles et de santé jugées essentielles.

Commentaire officiel: «La situation en Europe avec les nouvelles variantes nous a conduit à prendre des décisions difficiles mais nécessaires», Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, écrit sur Twitter. «Nous devons assurer la sécurité et décourager les voyages non essentiels.»