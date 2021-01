Nous couvrons les doutes dans certains pays sur Les vaccins chinois , La décision de Moderna de développer un Tir de rappel Covid-19 et un nouveau Affrontement frontalier Chine-Inde .

Un retour de bâton à l’étranger sur les vaccins chinois

Les vaccins chinois contre le coronavirus étaient censés mettre en valeur les prouesses scientifiques et la générosité du pays. Au lieu de cela, à certains endroits, ils sont partis un contrecoup.

Les retards, les données incohérentes, les divulgations irrégulières et les attaques du pays contre ses rivaux occidentaux ont entaché les efforts de Pékin pour se présenter comme un leader de la santé mondiale. Des études récentes montrant que l’un des vaccins a un taux d’efficacité d’un peu plus de 50 pour cent – bien inférieur à ce qui a été affirmé précédemment – ont suscité des inquiétudes.

Les gouvernements de Malaisie et de Singapour doivent maintenant rassurer leurs citoyens sur la sécurité des vaccins et les législateurs philippins critiquent la décision du gouvernement d’acheter le vaccin fabriqué par Sinovac, une société chinoise. Sinopharm, un fabricant de vaccins appartenant à l’État, et Sinovac ont déclaré qu’ils pouvaient produire jusqu’à deux milliards de doses cette année.

Détails: Les responsables brésiliens et turcs se sont plaints du fait que les entreprises chinoises ont tardé à expédier les doses. Au moins 24 pays ont signé des accords avec des sociétés de vaccins chinoises après avoir été expulsées du marché des jabs Moderna et Pfizer par des pays plus riches.