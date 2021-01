L’Europe accueille Biden, mais elle ne l’attendra pas

Après quatre ans d’une relation transatlantique parfois tumultueuse, l’Union européenne est avide de «changement climatique politique» et de coopération sous la direction du président élu Joe Biden. Mais si, comme le soupçonnent les dirigeants européens, le nouveau président se trouve absorbé par des problèmes intérieurs, le continent ne mettra pas son propre agenda en suspens.

De plus, après quatre ans d’antagonisme du président Trump envers l’Europe, les Européens sont plus convaincus qu’auparavant que l’alliance ne peut pas signifier la subordination à Washington et qu’elle nécessite plus de capacité européenne pour agir seul.

Une analyse: Cette inquiétude européenne concernant des États-Unis plus repliés sur eux-mêmes est légitime, a déclaré Charles Kupchan du Council on Foreign Relations. «Vous avez à Biden quelqu’un qui comprend que la principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis en ce moment, c’est nous», c’est-à-dire les Américains eux-mêmes, a déclaré M. Kupchan.

Président Trump: Le chaos qui a atteint son paroxysme au cours des dernières semaines de la présidence de M. Trump durera plus longtemps que son mandat alors que Washington se prépare à des violences potentielles lors de la semaine d’inauguration. On ne sait pas quand la Présidente Nancy Pelosi enverra officiellement au Sénat l’article de destitution accusant M. Trump d ‘«incitation à l’insurrection».