La campagne de vaccination en Inde se heurte à des problèmes

Le déploiement du vaccin contre le coronavirus en Inde, l’un des plus importants au monde, a été entravé par des problèmes techniques dans une application de téléphonie mobile, laissant le pays bien en deçà de ses objectifs de vaccination dans les premiers jours de la campagne.

Les responsables de l’État se sont plaints de problèmes avec une plate-forme numérique appelée Covid Vaccine Intelligence Network, ou CoWIN, qui est utilisée par les fournisseurs de vaccins et les receveurs pour suivre les progrès. Les receveurs de vaccins doivent s’inscrire via l’application.

Le logiciel est devenu débordé et n’a pas fonctionné dans de nombreux sites de vaccination lorsque la campagne a commencé samedi. L’Inde prévoit de vacciner 1,3 milliard de personnes, car elle se bat contre le deuxième plus grand nombre de cas et le troisième plus grand nombre de décès au monde.

Détails: Le premier jour, environ 300 000 agents de santé devaient être vaccinés; le nombre réel était d’environ 207 000. Dimanche, le nombre est tombé à 17072.