Nous couvrons une nouvelle drastique restrictions en Angleterre et en Écosse , haut profil élections aux États-Unis et l’après-pandémie avenir de l’espace de bureau .

La Grande-Bretagne réintègre le verrouillage radical

Le Premier ministre Boris Johnson a imposé un nouveau verrouillage national strict qui durera au moins jusqu’à la mi-février, car la course britannique pour vacciner sa population risquait d’être dépassée par une variante à propagation rapide du coronavirus.

Les écoles et collèges en Angleterre fermeront leurs portes et passeront à l’apprentissage à distance. M. Johnson a appelé les Britanniques à rester à la maison pour toutes les raisons nécessaires, sauf pour quelques raisons, y compris les travaux essentiels et l’achat de nourriture et de médicaments.

La nouvelle variante hautement transmissible du virus s’est installée à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, provoquant une augmentation alarmante du nombre de cas, à près de 60000 par jour, et mettant les hôpitaux sous une pression aiguë.

L’Écosse d’abord: La première annonce d’un verrouillage à grande échelle est venue d’Écosse, où le premier ministre, Nicola Sturgeon, s’est constamment déplacé plus loin et plus rapidement pour tenter d’apprivoiser la pandémie.