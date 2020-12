Nous couvrons un allemand soupçonné de terrorisme d’extrême droite , un registre pour les Espagnols qui refuser le vaccin et un front uni de anciens ennemis du Tigray.

La double vie de Franco A.

Pendant 16 mois au plus fort de la crise des migrants en Europe, Franco A., lieutenant de l’armée allemande, s’est fait passer pour un réfugié syrien. Il a assombri son visage et ses mains avec le maquillage de sa mère et a appliqué du cirage sur sa barbe.

Les procureurs affirment que cette ruse faisait partie d’un complot d’extrême droite visant à perpétrer des assassinats pour lesquels son alter ego de réfugié pourrait être blâmé, et à déclencher suffisamment de troubles civils pour faire tomber la République fédérale d’Allemagne. Franco A., comme l’appellent les documents judiciaires en vertu des lois allemandes sur la protection de la vie privée, dit qu’il essayait de révéler les failles du système d’asile. Sa double vie élaborée s’est effondrée après que la police l’ait surpris en train de récupérer une arme de poing chargée qu’il avait cachée dans une salle de bain de l’aéroport de Vienne.

Il ira en jugement au début de l’année prochaine – tout comme l’Allemagne, dans un sens: non seulement pour l’échec administratif qui a permis à un officier allemand qui ne parlait pas arabe de se faire passer pour un réfugié pendant si longtemps, mais aussi pour sa complaisance de longue date en lutter contre l’extrémisme d’extrême droite.

Citation: «C’était vraiment un moment choquant», a déclaré Aydan Ozoguz, un législateur qui était à l’époque le commissaire chargé des réfugiés et de l’intégration. «Le système d’asile devrait identifier les tricheurs, sans aucun doute. Mais la plus grande histoire est la suivante: comment quelqu’un comme celui-ci pourrait-il être un soldat en Allemagne? »