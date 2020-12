Nous couvrons Les avertissements de la Chine et restrictions suite à la propagation de la communauté, 12 étages de cette année pour améliorer votre humeur et pourquoi les Italiens utilisent des fleurs pour promouvoir leur campagne de vaccination .

La Chine met en garde contre les voyages de vacances

Les responsables ont testé des centaines de milliers de personnes à Pékin et des millions dans la ville portuaire de Dalian, après que le pays ait enregistré 42 cas de coronavirus transmis localement la semaine dernière. L’épidémie a interrompu des mois de nombres de cas proches de zéro. Les résidents de Dalian ont été avisés de ne pas quitter la ville portuaire du nord.

La résurgence survient avant le Nouvel An lunaire, au cours duquel des centaines de millions de Chinois se rendent dans leurs villes natales. Les autorités attendent déjà avec prudence: les voyages de cette année ont contribué à propager le virus.

Le gouvernement décourage les habitants de Pékin de voyager et de se rassembler. Les agences de voyage ont été informées de ne pas organiser de visites de groupe à Pékin pendant les vacances, qui tomberont l’année prochaine le 12 février.

D’autres régions du pays prennent également des précautions. La province d’Anhui, qui abrite de nombreux travailleurs migrants chinois, a l’intention de tester et de surveiller tous ceux qui reviennent pour les vacances. Les experts affirment qu’un plan visant à vacciner 50 millions de personnes (bien qu’avec des vaccins non éprouvés) et les efforts visant à intensifier les tests sont des raisons de ne pas s’inquiéter de la période de voyage.