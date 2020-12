Isolement soudain du coronavirus en Grande-Bretagne

Dans un aperçu effrayant du pire type de Brexit sans accord, la Grande-Bretagne était pratiquement coupée du reste de l’Europe lundi.

Une quarantaine de pays ont imposé des restrictions de voyage – les trains et les vols ont été annulés et les livraisons de fret ont été interrompues dans les ports français – alors que les voisins de la Grande-Bretagne essayaient désespérément d’empêcher une variante à propagation rapide du coronavirus de traverser la Manche. Voici ce que les scientifiques savent jusqu’à présent sur la nouvelle variante.

Les Britanniques ont fait rage contre les plans oscillants de leur propre gouvernement, qui a réimposé le week-end dernier un verrouillage dans une grande partie du sud-est du pays, y compris à Londres. « Je pense que le reste du monde nous regarde et secoue la tête », a déclaré un Australien en Grande-Bretagne. «Ce n’est pas très gentil d’être sur une île pesteuse et que les autres pays ne veulent pas de vous.»

Tous à bord? La pandémie a alimenté une crise ferroviaire dans toute l’Europe – et l’Eurostar élégant et rapide ne fait pas exception. Plus de 90 pour cent de ses employés ont été congédiés, ses finances sont menacées et son achalandage a pratiquement disparu.