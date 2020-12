Nous couvrons le premier de la Grande-Bretagne vaccinations contre le coronavirus , le dernier espoir de un accord sur le Brexit et le plus achalandé Période de cotation en bourse en décennies.

La Grande-Bretagne se prépare à son plus grand effort de vaccination

Les travailleurs de la santé, les volontaires et les militaires britanniques commenceront à administrer le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech mardi matin, dans le but de vacciner plus de 20 millions de personnes en quelques mois. Les cliniques temporaires devraient jouer un rôle essentiel à mesure que le programme de vaccination de masse se développe.

Le service national de santé a relevé son plus grand défi logistique jamais réalisé en vaccinant des dizaines de millions de personnes contre le coronavirus en quelques mois. Dans le même temps, les autorités chargées de l’application de la loi sont confrontées à un éventail de menaces potentielles pour la sécurité de la campagne de vaccination.

Renforts: On demande aux agents de santé à la retraite d’apporter leur aide, tandis que le Service national de santé recrute également des dizaines de milliers de secouristes et d’autres pour aider à administrer les vaccins, à mesure que le vaccin devient progressivement disponible pour davantage de personnes.