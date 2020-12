Les mariages, les lieux de travail et le culte sont de retour en Australie

Les gens à travers l’Australie ont célébré le «Jour de la liberté», lorsque des mois de restrictions sévères contre les coronavirus se sont atténués à l’approche de Noël et de l’été dans l’hémisphère sud.

En Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, davantage de personnes seront autorisées dans les bars, restaurants, magasins et lieux de culte, et les salles de danse seront rouvertes dans une capacité limitée. «À partir de lundi, la vie sera très différente», a déclaré Gladys Berejiklian, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud.

À Sydney, jusqu’à 5 000 personnes peuvent assister à des événements en plein air assis, et à partir de la semaine prochaine, les travailleurs sont encouragés à retourner au bureau.

À Victoria, où une épidémie en juillet a plongé Melbourne dans l’un des verrouillages les plus longs et les plus stricts du monde, les gens peuvent désormais accueillir 30 personnes chez eux et se rassembler à l’extérieur par groupes de 100 personnes maximum. Les masques ne doivent être portés que dans les transports en commun. , dans les centres commerciaux intérieurs et dans d’autres endroits bondés. Melbourne a également accueilli ses premiers visiteurs internationaux depuis juin lundi.