Votre briefing du lundi soir – The New York Times

10. Et enfin, 28 cadeaux pour vos amis et membres de la famille les plus sains.

Notre bureau Well a dressé une liste de cadeaux à prix raisonnables pour garder votre destinataire heureux et en bonne santé – ses articles de bien-être préférés, des soins de la peau et des soins personnels à la forme physique et à la nourriture.

Une option souvent négligée : un réveil basique pour quelqu’un qui utilise le téléphone pour se réveiller le matin. Éviter les écrans tard le soir peut vous aider à mieux dormir.

Passez une nuit généreuse.

Brent Lewis photos compilées pour ce briefing.