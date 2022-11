Votre briefing du lundi soir – The New York Times

4. Une rupture entre Donald Trump et Ron DeSantis se creuse avant les mi-parcours.

L’ancien président et l’actuel gouverneur de Floride ont longtemps été considérés comme les deux candidats les plus probables à l’investiture présidentielle du parti en 2024 – des concurrents qui partageaient bon nombre des mêmes fans. Mais dans les derniers jours avant les élections de mi-mandat, au cours desquelles les républicains visent à prendre le contrôle du Congrès, la colère entre Trump et DeSantis menace de détourner l’attention des succès de leur parti.

La scission entre les acolytes de Trump et les éléments plus traditionnels du Parti républicain est devenue évidente à Greenwich, la banlieue aisée du Connecticut qui abritait autrefois George Bush et qui a toujours été un bastion conservateur modéré.

Dans d’autres nouvelles politiques, Los Angeles doit élire demain son premier nouveau maire depuis près d’une décennie. Celui qui gagnera aura la tâche peu enviable de gérer les frustrations croissantes liées au sans-abrisme, à la criminalité et à l’inflation.