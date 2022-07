Votre briefing du lundi soir – The New York Times

10. Et enfin, le secret d’une trompe d’éléphant.

Pleine de muscles et dépourvue d’os, la trompe de l’éléphant peut se déplacer dans un nombre infini de directions et est capable de nombreuses tâches, y compris déchirer le feuillage et aspirer l’eau et la nourriture. Le tronc, il s’avère, est plus qu’un simple muscle, et ses capacités peuvent aussi dépendre de quelque chose d’évident mais souvent ignoré : sa peau.