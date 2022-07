Votre briefing du lundi soir – The New York Times

7. Notre correspondant au Brésil a parcouru 100 miles dans la forêt amazonienne retracer l’ultime parcours d’une journaliste et d’une militante.

Dom Phillips, un journaliste britannique, et Bruno Pereira, un expert brésilien des groupes indigènes, ont disparu le mois dernier à la fin d’un voyage sur la rivière Itaquaí après avoir été menacés à plusieurs reprises par des braconniers. Leurs corps ont été retrouvés plus tard et trois hommes ont été arrêtés pour les meurtres.

Au cours de son voyage, le correspondant, Jack Nicas, a constaté que la quasi désertion de la région par le gouvernement brésilien, combinée aux appels du président Jair Bolsonaro à développer l’Amazonie, a enhardi les pêcheurs, les chasseurs et les réseaux criminels illégaux. Les quelques fonctionnaires fédéraux restés dans la région de plus en plus anarchique se sont plaints d’avoir été abandonnés, tandis que d’autres portaient des gilets pare-balles en raison des menaces croissantes.