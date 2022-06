Votre briefing du lundi soir – The New York Times

9. Une bonne série télévisée a-t-elle toujours besoin d’une suite ?

Ce n’est pas un péché pour la télévision de se répéter, et pendant des décennies, c’était son but. Mais à mesure que la télévision devenait plus ambitieuse, écrit notre critique James Poniewozik, la question de savoir combien de temps une série devrait durer est devenue compliquée. “Only Murders in the Building”, qui revient sur Hulu demain, est la dernière série à explorer le mystère.

La saison 2 “est divertissante à peu près de la même manière que la première saison”, écrit Poniewozik. “Mais là où la saison 1 s’est construite et approfondie, la saison 2 côtoie principalement, frappant différentes versions des mêmes rythmes émotionnels pour le trio central.”

Les téléspectateurs connaissent le bâtiment de New York au centre de la série sous le nom d’Arconia. Mais le bâtiment de l’Upper West Side a un nom – et une histoire dramatique – qui lui est propre.