Votre briefing du lundi soir – The New York Times

1. Au moins 1 200 personnes ont été arrêtées au Brésil après que des émeutiers ont pris d’assaut ses bâtiments de la capitale.

Des milliers de partisans de l’ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, ont fait irruption dans des bâtiments gouvernementaux hier pour protester contre ce qu’ils prétendent à tort être une élection volée. Dans des scènes rappelant la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021, les partisans de Bolsonaro ont assiégé des bureaux, mis le feu, renversé des policiers à cheval et filmé leurs actes violents au fur et à mesure qu’ils les commettaient. Ce fut l’aboutissement tumultueux d’années de théories du complot avancées par l’ancien président et ses alliés, et l’une des pires attaques contre la démocratie du pays depuis la fin d’une dictature militaire il y a 38 ans.

Cet après-midi, des centaines de personnes avaient été arrêtées et la ville de tentes où de nombreux manifestants séjournaient depuis les élections d’octobre avait été démolie.