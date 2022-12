Votre briefing du lundi soir – The New York Times

6. Des décennies après l’attaque des joggeurs de Central Park, New York rend hommage aux adolescents condamnés à tort.

Les cinq adolescents noirs et latinos sont devenus connus sous le nom de Central Park Five et sont allés en prison pendant plusieurs années avant d’être finalement innocentés en 2002. On se souviendra d’eux à une entrée de Central Park appelée “La porte des exonérés”.

“Chaque fois que les gens franchissent la porte et se souviennent de ce qui s’est passé ici, même après notre départ, notre histoire éclairera les gens”, a déclaré Yusef Salaam, l’un des cinq.

