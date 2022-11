Votre briefing du lundi soir – The New York Times

4. Alors que les retombées de FTX se propagent, BlockFi dépose le bilan.

Le prêteur de crypto-monnaie et la société de services financiers sont la dernière entreprise du secteur à être entravée par l’effondrement de FTX.

L’année dernière, BlockFi a réclamé plus de 450 000 clients de détail qui pouvaient obtenir des prêts en quelques minutes, sans vérification de crédit. Mais ses activités ont attiré l’attention de la Securities and Exchange Commission sur les échecs d’enregistrement et les déclarations fausses et trompeuses que la société avait faites sur le niveau de risque de son portefeuille de prêts et de ses activités de prêt.

Ce printemps, l’effondrement de plusieurs entreprises de cryptographie a fait chuter la valeur des crypto-monnaies et BlockFi vaciller. En juin, FTX a accepté de fournir à BlockFi une ligne de crédit de 400 millions de dollars, un accord qui a finalement lié le sort des deux sociétés.