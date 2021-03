En tout, le virus a tué plus de 300 000 personnes dans le pays, une crise alimentée par une variante très contagieuse, des luttes politiques et une méfiance à l’égard de la science. Les hôpitaux sont submergés par un torrent de patients Covid-19 qui arrivent plus jeunes et plus malades.

De l’Intérieur: Depuis le coup d’État, le Tatmadaw, comme on l’appelle l’armée du Myanmar, a tué plus de 420 personnes et agressé, détenu ou torturé des milliers d’autres. Lors d’entretiens, quatre officiers – dont deux ont déserté – brossent un tableau d’une institution qui domine complètement le Myanmar depuis six décennies.

