Les régions du nord, ainsi que le Latium et les Marches dans le centre de l’Italie, et la Campanie et les Pouilles dans le sud, fermeront les écoles et empêcheront les résidents de quitter leur domicile, sauf pour le travail, la santé ou certaines autres nécessités. Les supermarchés, les pharmacies et quelques autres magasins resteront ouverts, mais les restaurants seront fermés.

Médias allemands: Julian Reichelt, le rédacteur en chef de Bild, le plus grand journal d’Europe et une force influente dans la politique et la société allemandes, a pris un congé lors d’une enquête sur les accusations d’une demi-douzaine d’employées selon lesquelles il aurait abusé de sa position d’autorité et créé un Cadre de travail hostile.

