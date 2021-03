Des soldats et des policiers placés sous l’autorité du haut commandant de l’armée ont tiré sur des maisons et des foules de manifestants, battu des manifestants dans les rues et arrêté plusieurs centaines de personnes, dont certaines ont également été torturées, ont déclaré des victimes et des témoins. Jusqu’à présent, l’effusion de sang n’a fait que solidifier la résistance.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy